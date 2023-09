Vijfde editie Highlight Festival in Ieper: extra dag en meer volk verwacht

"Het Highlight Festival is tussen pot en pint op café ontstaan", vertelt organisator Niels Pierpont. Ondertussen is het uitgegroeid tot een gevestigde waarde in Ieper. Voor het eerst start het festival al op vrijdagavond. "We waren klaar om uit te breiden. Het is een lightversie geworden met enkel liveoptredens. Onder andere Niels Destadsbader en Mama's Jasje komen langs."

"We willen blijven groeien: er zijn nu vier tenten en het hoofdpodium is ook iets groter dan andere jaren. Die laatste is telkens versierd in een thema, dit jaar staat alles in het teken van de lepidoptera, een blauwe vlinder." De organisatie verwacht 12.000 bezoekers op vrijdag en zaterdag samen. Het festivalterrein wordt zondag afgesloten met het Kidzfestival, dan worden 3.000 bezoekers verwacht.