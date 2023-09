Hogeschool West-Vlaanderen wil dat gemeenten meer aandacht geven aan cyberveiligheid

Sommige gemeenten moeten zich beter beveiligen tegen cyberaanvallen en computerkrakers. Dat zegt de Hogeschool West-Vlaanderen Howest. Sedert enkele jaren kijken studenten van Howest of het mogelijk is om in te breken in de digitale systemen van gemeenten. 170 Vlaamse steden en gemeenten zijn op die manier onder de loep genomen.