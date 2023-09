Arnout Hauben praat in "Interview met de geschiedenis" met Leopold II over Congo: "Ik pak hem bewust frontaal aan"

Hauben heeft bij de voorbereiding van zijn programma gemerkt hoe nagenoeg elke koning in onze vaderlandse geschiedenis worstelt met het vooruitzicht van een leven op de troon. "Met koning Filip hebben we nu een evenwichtig staatshoofd die zijn stem en stijl heeft gevonden. Al heeft hij ook zijn tijd nodig gehad om op dat punt te komen, naar mijn mening. Gelukkig had hij Boudewijn als leermeester en is Filip goed omringd, waardoor hij in zijn functie is gegroeid. Het is nooit evident om in het koninklijke harnas te leven. Met het gewicht van de natie op je schouders moet een mens van vlees en bloed op zoek naar een balans tussen zijn persoonlijke en politieke leven. De marge om fouten te maken, is bijzonder klein."