Jaar rijverbod voor Knokkenaar die vriendin heeft verlamd nadat hij aan 160 kilometer per uur met cabrio tegen boom reed

Een jongeman uit Knokke-Heist reed vorig jaar met zijn cabrio tegen een boom in de Eikenlaan. Hij had nog maar tien dagen zijn rijbewijs. Hij had te veel gedronken en reed aan een snelheid van 160 kilometer per uur. Twee jonge Nederlandse meisjes van achttien jaar raakten zwaargewond. Eén van hen werd uit de wagen geslingerd, brak haar nek en raakte voor het leven verlamd. Ze had geen gordel aan en zat op de schoot van haar vriendin.

De slachtoffers waren streng voor de jonge bestuurder en verklaarden dat hij roekeloos reed. "Ik had het gevoel dat hij over drempels vloog", klonk het tijdens de zitting van de rechtbank. "Op een bepaald moment reed hij 160 kilometer per uur, terwijl hij met piepende banden bochten afsneed. We hadden meerdere keren gevraagd om rustiger te rijden."

Bij een ademtest na het ongeval blies de jongeman 0,69 promille, wat neerkomt op ongeveer drie pintjes. "Het was onverantwoord, dom en roekeloos", boog hij tijdens zijn proces het hoofd. "Ik heb heel veel spijt en ben mentaal veranderd."