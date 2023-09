Reuzen Mars, Goliath en Indiaan dansten opnieuw op volksfeest Katuit

De zomerkermis in Dendermonde is ook dit jaar afgesloten met Katuit, een traditionele reuzenommegang. Tijdens het folkloristische feest trok een stoet met verschillende praalwagens door de stad. "We willen aandacht schenken aan het volkse leven anno 1900", legt regisseur Patrick Segers uit. "Dit jaar kozen we met het thema 'kermis' voor een feelgoodeditie. Je kon heel wat vrolijke, uitbundige en kleurrijke taferelen zien die een link hebben met onze stad. We tonen zo vergeten stukjes stadsgeschiedenis, maar bijvoorbeeld ook spotnamen."