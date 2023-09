Kleiduifschuttersclub uit Hoepertingen vindt amper schietterreinen

"Als kleiduifschutters moeten we minstens 12 keer per jaar onze sport uitoefenen om onze licentie te behouden", legt Peeters uit. "Daar moet je wel wat kilometers voor over hebben, want het is niet makkelijk om terreinen te vinden. Er is veel interesse in de sport, maar de afstanden schrikken volgens mij veel mensen af. Zonde, want het is een leuke, familiale sport. Dat het een typische mannensport is, is ook niet meer waar, want elk jaar zien we steeds meer vrouwen op kleiduiven schieten. Om ervoor te zorgen dat onze sport kan blijven groeien, hopen we op ondersteuning van Sport Vlaanderen. Op deze manier kan het niet langer verder."