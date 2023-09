Zowat 200 leerlingen van Kristus Koning in Sint-Job-in-'t-Goor missen eerste schooldag door gebrek aan busvervoer

Niet alle ouders konden op het laatste moment zelf een oplossing bedenken. Slechts 300 van de 500 leerlingen zijn uiteindelijk op school geraakt voor de eerste schooldag. Het schoolbestuur stelde afgelopen maandag naar eigen zeggen vast dat de draaiboeken van De Lijn niet klopten en de busregeling kon niet hertekend worden tegen de eerste schooldag.

De school werkt volgens de schooldirectie aan een oplossing. "Zolang u geen informatie over het busvervoer hebt gekregen, moet u er van uitgaan dat de bus niet rijdt", meldt de directeur in een brief aan de ouders. "We beseffen ten volle dat dit een grote impact heeft. We plannen dan ook zo snel mogelijk overleg met De Lijn om deze problemen op te lossen."

Volgens De Lijn was het de schooldirectie zelf die moeilijkheden had om alle leerlingen aan te melden in de nieuwe onderwijsapp. "Daardoor was de directie niet zeker dat voor alle leerlingen vervoer was voorzien en heeft men beslist om vandaag niet te starten", klinkt het in een reactie aan VRT NWS. De Lijn verwacht ten vroegste tegen dinsdag een oplossing.