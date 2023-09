Naar school met een beperking: "Als ouder niet evident om elke keer opnieuw op te komen voor je kind" 

Twee uur per week komt er een ondersteuner helpen in de klas. Dat is voor Pia voldoende, al is het nog niet duidelijk wie haar nieuwe ondersteuner wordt, zegt haar moeder Ellen De Meyer: “Onze school is nu bij één van de nieuw opgerichte leersteuncentra aangesloten. Haar vertrouwde begeleider zit bij een ander centrum maar zal Pia uit goodwill bij het begin van het schooljaar nog begeleiden in de nieuwe klas. Want de vacature bij het nieuwe centrum is nog niet ingevuld. Die onzekerheid is lastig.”