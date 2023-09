"Twee leerkrachten Nederlands voor de hele school, het is onmogelijk": leerkracht uit Ukkel trekt aan de alarmbel

Silke Quateau is leerkracht op een middelbare school in Ukkel. Ze trekt aan de alarmbel over het schrijnende leerkrachtentekort. Samen met één nieuwe collega is ze de enige leerkracht Nederlands op een school met meer dan 350 leerlingen. Ze vertelt erover in "Goeiemorgen morgen!" op Radio2. "Veel collega’s starten enthousiast, maar haken halverwege af."