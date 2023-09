Lid Proud Boys dat ruit Capitool insloeg, veroordeeld tot 10 jaar cel

De New Yorker vervoegde de Proud Boys kort voor 6 januari en werd door de leiders van de groep geprezen voor zijn gewelddadige acties tijdens een ander event enkele weken voor die bewuste 6 januari. Volgens de aanklagers hadden de leiders van de groep leden als Pezzola aangezet om in de frontlinie te staan van het geweld in het Capitool.

De 200 Proud Boys die op 6 januari 2021 naar het Capitool trokken wilden de bevestiging van de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden op uittredend president Donald Trump verhinderen. Donderdag/gisteren werden Proud Boys-leiders Joseph Biggs en Zachary Rehl al veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel.

Nationaal voorzitter en topman van de groep Enrique Tarrio krijgt zijn straf normaal gezien volgende dinsdag te horen. Hij was zelf niet in Washington DC op 6 januari omdat hij twee dagen voordien werd opgepakt voor het beledigen van de Black Lives Matter-beweging. Hij koos volgens de aanklagers daarom Biggs en Ethan Nordean, die eveneens vrijdag/vandaag zijn straf moet kennen, om de groep in zijn plaats te leiden.