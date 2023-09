Lieven Boeve in De Bladwijzer in Genk: "Blij met mijn laatste 'eerste schooldag' als directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen in deze school"

Toch wilde hij er vandaag nog heel graag bij zijn in Genk voor de start van het nieuwe schooljaar in basisschool De Bladwijzer, een katholieke school met Islamlessen. "De eerste schooldag is altijd heel erg speciaal en ik ga graag eens kijken bij een aantal van die scholen. We kiezen de scholen zelf uit en deze keer hebben we gekozen voor De Bladwijzer in Genk. Dat is een hele bijzondere school, omdat ze heel divers is en ze gaat daar heel creatief mee om", vertelt Boeve.