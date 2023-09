Twee toeristen op jetski's doodgeschoten door Algerijnse kustwacht

Voor enkele Marokkaans-Franse toeristen is een dagje watersport voor de Marokkaanse badplaats Saïdia dodelijk afgelopen. Met een groepje van 4 vertrokken ze vanaf het strand in Marokko, maar de groep raakte verdwaald en belandde zonder brandstof. Ze dreven af in de richting van Algerije, waar de kustwacht het vuur opende toen ze in hun wateren voeren. Twee toeristen overleefden de confrontatie niet.