"Ik schaam me kapot": Nederlandse tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk spreekt voor het eerst na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Ruim 50 van de 70 oud-medewerkers die met de Volkskrant in gesprek gingen, omschrijven het gedrag van de presentator en enkele eindredacteurs als grensoverschrijdend. Medewerkers kregen hierdoor mentale problemen, vertoonden symptomen van posttraumatische stressstoornis of verlieten de media volledig.

Van Nieuwkerk reageerde vrij snel op het artikel van De Volkskrant, maar toonde in zijn eerste reactie geen berouw. Hij reageerde ook niet op het feit dat zo veel medewerkers ziek uitvielen. Een reactie die op weinig sympathie kon rekenen bij de omroep BNNVARA. Al snel volgde een tweede statement: "Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm."

De reactie van BNNVARA was kort: "Het nieuwe statement nemen we mee in ons beraad en in de gesprekken die we met Matthijs voeren." Drie dagen later stapte van Nieuwkerk zelf op. "Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", luidt het. "Ik zal de komende periode gebruiken om tot bezinning te komen en daarna hoop ik weer van me te laten horen."