Een kwakkelzomer? Volgens KMI was het best warm en niet zo nat (al komt dat vooral door de maand juni) 

De meteorologische zomer begon dit jaar met behoorlijk hoge temperaturen. De gemiddelde temperatuur in juni was in ons land 20,3 graden Celcius, ongeveer 3,5 graden meer dan de normale waarde. Meer zelfs: "in Ukkel was juni 2023 veruit de warmste junimaand sinds het begin van de waarnemingen in 1833", staat te lezen in het rapport.

En het was ook de zonnigste junimaand sinds het begin van de waarnemingen. Uiteindelijk sluiten we de zomer in ons land af met een gemiddelde temperatuur van 18.9 graden Celsius, toch nog een graad warmer dan gemiddeld, en ook zonniger dan gemiddeld.