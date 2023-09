Egyptische zakenman en miljardair Mohamed Al Fayed overleden, zijn zoon Dodi kwam samen met prinses Diana om het leven in Parijs

Al Fayed is vooral bekend van zijn jarenlange strijd om de omstandigheden waarin zijn oudste zoon omkwam, op te helderen. Zijn zoon Dodi Al Fayed kwam in 1997 om het leven in Parijs toen hij en zijn toenmalige partner prinses Diana achtervolgd werden door paparazzi. Mohamed Al Fayed beschuldigde het Britse establishment ervan achter dat auto-ongeluk te zitten.

Volgens zijn familie overleed Al Fayed woensdag "vredig aan ouderdom". Hij werd in 1929 geboren in Egypte en trok, nadat hij in het Midden-Oosten een succesvol zakenimperium had uitgebouwd, in de jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk.



De voorbije tien jaar had Al Fayed zich teruggetrokken met zijn vrouw in zijn landhuis in Surrey.