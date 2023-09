Na maanlanding lanceert India nu ook missie naar de zon: "Ze willen tonen dat ze een potentiële grootmacht zijn"

ISRO

Het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO is opgericht in 1969. De eerste Indiase satelliet werd in 1975 gelanceerd met een Russische raket. In 1980 slaagde India er als zevende land ooit in om met een eigen raket satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Meer en meer landen werken intussen samen met het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO. Volgend jaar wordt ook een Europese satelliet die in België wordt gebouwd, de Proba-3, gelanceerd door een Indiase raket. Over twee jaar wil India ook zelf Indiase astronauten naar de ruimte brengen.