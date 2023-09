Na de staatsgreep in Niger: “Veel Afrikanen zijn de invloed van het Westen beu”

Al spelen er achter de schermen ook andere belangen. Zo heeft Frankrijk een grote rol in de uraniumontginning in Niger. Een Frans staatsbedrijf baat er een gigantische mijn uit die de kerncentrales in Frankrijk en bij uitbreiding Europa van hoogwaardig uranium voorziet. De winsten zouden wegvloeien uit het land terwijl de lokale bevolking wordt opgezadeld met de lasten. De uraniumontginning is volgens Vercruysse ook één van de redenen waarom het Franse leger in 2013 in Mali binnenviel. “Frankrijk vreesde dat het jihadistische geweld van Mali zou overwaaien naar Niger en zo de uraniumproductie in gevaar zou brengen.”