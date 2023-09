NASA denkt dat het de krater van de neergestorte Russische maanlander heeft gevonden

Aangezien de krater dicht bij het vermoedelijke inslagpunt van Loena-25 ligt, concluderen de ploegen van NASA dat de krater "waarschijnlijk van deze missie afkomstig is en niet van een natuurlijk projectiel".

Bijna 50 jaar na de vorige geslaagde maanmissie van Moskou sloeg de sonde Loena-25, die bijna 800 kilo woog, op 19 augustus op het maanoppervlak in. Amper enkele dagen later werd India het eerste land dat een ruimtetuig neerzette op de zuidpool van de maan, een niet verkende zone die alle aandacht krijgt, omdat er water in de vorm van ijs aanwezig is.