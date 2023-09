Onderzoek toont aan dat Nederlandse stikstofnormen niet streng genoeg zijn: "Heel slecht nieuws"

In de huidige Nederlandse regering is (en was) er een behoorlijk draagvlak voor het voeren van een streng stikstofbeleid. De vraag rijst enkel of dat na de Tweede Kamerverkiezingen in november dit jaar nog wel het geval zal zijn. De BoerBurgerBeweging doet het goed in de peilingen en die partij lijkt niet bereid bij te dragen aan aanzienlijke stikstofreductie.