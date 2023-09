Nieuwe middenschool VELD in Veltem-Beisem start met 50 leerlingen in het eerste jaar

In Veltem-Beisem bij Herent is eerstegraadsschool VELD van start gegaan. De gloednieuwe school mocht op 1 september 50 leerlingen verwelkomen. "VELD is een kleinschalige middenschool voor leerlingen van het eerste en het tweede middelbaar", vertelt Lieve Smeulders, directeur van de nieuwe middenschool.

"We bieden een brede eerste graad aan waar leerlingen alle mogelijke domeinen kunnen verkennen. Daarna kunnen leerlingen uitwaaien naar andere scholen voor de overige jaren van het middelbaar. Zo kunnen leerlingen dicht bij huis starten met de eerste twee jaren in het secundair onderwijs, voordat ze de stap nemen om in de stad naar school te gaan."