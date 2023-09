Negen ondergrondse afvalcontainers vervangen zeecontainers achter station Leuven: "Geurhinder en sluikstort in de buurt aanpakken" 

Handelaars en het onderhoudspersoneel van het station in Leuven kunnen voortaan hun afval achterlaten in negen ondergrondse afvalcontainers op het Locomotievenpad achter het station. Tot nu moest dat in zeecontainers boven de grond, maar die zorgden voor overlast in de buurt. In twee van de nieuwe ondergrondse containers mogen ook buurtbewoners hun glasafval werpen.