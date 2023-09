Sabrina’s zoon gaat naar het vijfde middelbaar, maar ze moeten laptop huren voor vier jaar: "Dat is toch niet logisch?"

Met andere woorden, Sabrina is dus niet verplicht om een laptop via de school te nemen? “Neen, maar het wordt wel ten stelligste aangeraden. Een eigen laptop moet 'schoolklaar' gemaakt worden door het ICT-team. Leerlingen kunnen er ook een in bruikleen nemen, zoals het eerste en tweede middelbaar.”

De zakelijk directeur van het APB bevestigt ook dat Sabrina inderdaad haar waarborg van 4 maanden huur verliest als ze het contract vroegtijdig stopzet. “Tenzij de leerling het toestel koopt of er binnen de 45 dagen een andere leerling van de school dit toestel wil huren. In dat laatste geval wordt een deel van de verbrekingsvergoeding gerecupereerd. Loopt de huurovereenkomst al langer dan 2 jaar, dan engageert de school zich in die laatste 2 jaar om het toestel over te nemen. Daardoor wordt de verbrekingsvergoeding niet aangerekend.”