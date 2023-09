Oude lijkwagen van Mechelen-aan-de-Maas is derde in museumkerk van Vucht: "Deze heeft een soort tonnetje bestemd om de 'rijke stinkerds' in te begraven"

In de kerk staan nu drie paardenlijkwagens die gerestaureerd zijn. De derde is net de kerk binnen gereden. Dat is meteen de oudste, die van Mechelen-aan-de-Maas. "Die is door de gemeente aangekocht in 1911", zegt voorzitter Tony Schalenborgh van de heemkundige kring van Vucht. "De wagen van Vucht is in 1936 gekocht en die van Meeswijk begin jaren 50."