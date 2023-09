Oplossing gevonden voor 99 leerlingen uit buitengewoon onderwijs die nog geen vervoer hadden

"Meer zelfs, we zijn nu al bezig met bijkomende ritten te voorzien voor leerlingen die last minute nog intekenen in het buitengewoon onderwijs. Dat is iets wat de komende maand nog zal verdergaan."



"Wij zijn de openbaarvervoer-aanbieder in Vlaanderen en hebben dus de taak om het leerlingenvervoer in goede banen te leiden. Dat doen we zo goed mogelijk want het is absoluut geen evidentie om kinderen met specifieke noden en behoeftes - en het zijn er op dit moment toch 45.000 - elke dag op een gepaste manier en graag zo snel mogelijk naar school en terug naar huis te krijgen", aldus de woordvoerster nog.

De Lijn kampt wel met een structureel personeelstekort. De vervoersmaatschappij zoekt nog bijna 250 chauffeurs en 10 tot 30 technici. Door het personeelstekort heeft De Lijn over heel Vlaanderen verschillende ritten geschrapt. Maar drukke lijnen en schoolritten worden wel gevrijwaard.