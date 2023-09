R.D.B., die momenteel in gevangenis zit in een onderzoek naar beelden van kindermisbruik, gaf vorig jaar nog les in een basisschool

Waarom noemen we de naam van Sven Pichal in deze zaak?

VRT NWS is erg terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Er wordt steeds een afweging gemaakt tussen de privacy van de verdachten en de nood aan informatie van het publiek, zoals de Raad voor de Journalistiek ook voorschrijft.

Er zijn een paar redenen die een identificatie kunnen rechtvaardigen. Een van de redenen kan zijn dat het om een publiek figuur gaat, met een maatschappelijke functie. Sven Pichal was een radio- en televisiefiguur bij VRT en presenteerde onder meer het populaire programma “De Inspecteur”. Het moet daarenboven gaan om zwaarwichtige en maatschappelijk relevante feiten. Dat is het geval voor het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik, waarvan Sven Pichal momenteel verdacht wordt.

De andere verdachten zijn geen bekende of publieke figuren, daarom noemen we hun namen niet of enkel met initialen. Ze worden wel verdacht van dezelfde zwaarwichtige feiten.

De richtlijn van de Raad voor de Journalistiek waar we ons op baseren, kan je trouwens zelf hier raadplegen.