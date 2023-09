Maatregel alleenstaande mannen blijft van kracht, De Moor wil met winterplan extra opvangplaatsen creëren

De Moor maakte dinsdag bekend dat er tijdelijk geen opvang meer voorzien zal worden voor alleenstaande mannen die asiel aanvragen. België is verplicht om dat wel te doen, over de maatregel ontstond veel ophef. Minister Petra De Sutter (Groen) vroeg vanochtend om die beslissing terug te draaien, maar dat gebeurt niet. "De urgentie dat er iets moet gebeuren is nu zeer duidelijk binnen de regering", aldus De Moor, die haar beslissing een "wake-upcall" noemt.