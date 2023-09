Robothond en deepfakes: Inspirocollege uit Houtalen verwelkomt derde graad op 1 september met artificiële intelligentie

Het was aan AI Tom of de robotvorm van directeur Tom Verheyen om de derde graad van het Inspirocollege in Houthalen welkom te heten en het nieuwe schooljaar te starten. Met een openingsles over alle vormen van artificiële intelligentie wilde het schoolbestuur het debat rond het onderwerp op school opstarten.

"We stelden vorig schooljaar vast dat het thema enorm leeft bij de derde graad. Leerlingen gingen aan de slag met ChatGPT (nvdr. Een chatbot met kunstmatige intelligentie waarmee je in dialoog kan gaan) en we willen daar een beleid over hebben. We willen het omarmen en niet bannen."