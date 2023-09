Rusland en Wit-Rusland mogen weer aanschuiven aan prestigieuze Nobelprijsbanket, ondanks oorlog in Oekraïne

Geen vertegenwoordigers uit Rusland en Wit-Rusland eind vorig jaar in de Blauwe Zaal van het stadhuis van Stockholm. Daar wordt elk jaar na de uitreiking van de Nobelprijzen een prestigieus diner gehouden. Voor de genodigden geldt een formeel kledingvoorschrift.

Normaal gezien worden de ambassadeurs van alle landen die diplomatiek vertegenwoordigd zijn in Zweden uitgenodigd, maar door de oorlog in Oekraïne werden de ambassadeurs van Rusland en Wit-Rusland vorig jaar geweerd. Rusland als agressor, Wit-Rusland als een belangrijke bondgenoot die de "speciale militaire operatie" in Oekraïne steunt en zijn grondgebied openstelt voor het Russische leger.

Maar eind dit jaar zullen ze opnieuw mogen aanschuiven. Dat heeft de Nobel Stichting beslist. De stichting wil de twee landen niet langer uitsluiten, ook al delen ze volgens de stichting de waarden van de Nobelprijs niet.

"Het is duidelijk dat de wereld steeds meer in sferen wordt verdeeld, waar er minder dialoog is tussen mensen met verschillende opvattingen. Om deze tendens tegen te gaan, breiden we onze uitnodigingen uit om de Nobelprijs en het belang van vrije wetenschap, vrije cultuur en vrije en vreedzame samenlevingen te vieren en te begrijpen", legt Vidar Helgesen uit, de directeur van de Nobel Stichting.