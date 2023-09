Scholengroep ADITE start nieuw schooljaar met 2 grote scholen uit Aarschot erbij

Scholengroep ADITE, met scholen in Aarschot, Diest en Tessenderlo, is sinds vandaag, 1 september, twee grote scholen rijker. Sinds september 2020 behoort het stedelijk onderwijs van Aarschot (met uitzondering van het buitengewoon onderwijs) tot Scholengroep ADITE. Na een periode van kennismaking en intensieve samenwerking smelten de drie secundaire scholen in Aarschot nu samen tot één school: Site-A. Ook de twee basisscholen in deelgemeente Rillaar vormen vanaf 1 september één grote school genaamd 't Dorp.

De nieuwe scholen zijn de eerste schooldag feestelijk begonnen. In basisschool ’t Dorp gebeurde dat in een heuse festivalsfeer, met muziek, dans, springkastelen en zelfs judo. "De naam 't Dorp zegt het zelf al: wij zijn een school voor iedereen waarin we gezamenlijk werken aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen", vertelt kersvers directeur Kim Leys van Basisschool 't Dorp. "Zo hebben de ouders van leerlingen heel hard meegeholpen aan het feestelijk inzetten van het schooljaar. Zij hebben deze hele dag georganiseerd in samenwerking met lokale verenigingen. Ook de Chiro is mee komen helpen om het echt iets van ons allemaal te maken."