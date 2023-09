Laatste dag voor de staatsbon: de kaap van 20 miljard in zicht 

Sinds 24 augustus kunnen mensen inschrijven op de staatsbon van de Belgische overheid. De bon heeft een looptijd van 1 jaar en zal een nettorendement opleveren van 2,81 procent.

Tot afgelopen middernacht was het nog mogelijk om in te schrijven via het Federaal Agentschap van de Schuld zelf. Vandaag kan dat nog via de deelnemende banken, tot 16 uur. Betalingen die niet tijdig ontvangen worden, zullen worden teruggestort, laat het Agentschap weten.

Bij de laatste tussenstand gisteren in de namiddag was al voor zo'n 19,5 miljard euro ingetekend op de staatsbon. Al had de overheid nog maar voor 5,6 miljard euro effectief gestort gekregen. "Het uiteindelijk opgehaalde bedrag zal maandag bekend zijn", aldus minister Van Peteghem.

Maar dat er wellicht voor ruim 20 miljard euro zal zijn ingetekend, daarvan is de minister zeker. "Dit is een signaal van kleine spaarders aan de banken", zei hij gisteravond bij de RTBF. "Als de spaarrente nog altijd niet beweegt, zullen we alle middelen gebruiken die we ter beschikking hebben" om de banken aan te zetten om spaarders beter te vergoeden.

De regering moet wel nog in het wettelijke kader voor de staatsbon voorzien. En sommige experts stellen zich vragen bij de wettelijkheid van het (lagere) percentage aan roerende voorheffing (15 procent) dat voor de staatsbon zal gelden. Al viel bij het kabinet van minister Van Peteghem eerder al te horen dat dat in orde komt.