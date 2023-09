Stad Leuven verwelkomt met Poppy en Dégage twee nieuwe systemen van deelwagens

Poppy biedt de keuze om per kilometer, per minuut, per uur of per dag te betalen, zodat gebruikers de kosten van het gebruik kunnen optimaliseren in functie van hun verplaatsing. Parkeren in alle Poppy-zones in België is inbegrepen in de prijs, evenals brandstof en verzekering. Er zijn ook geen inschrijving- of lidmaatschapskosten. Om de lancering in Leuven te vieren, biedt Poppy 20 euro credits aan nieuwe Leuvense gebruikers die de app willen testen, met de code LEUVEN20.