Zoals "Verhaal van Vlaanderen", maar dan anders: Arnout Hauben praat met onze overleden koningen in "Interview met de geschiedenis"

"Nog een verschil: in "Het verhaal van Vlaanderen" spelen experten een centrale rol. Zij blijven dicht bij de feiten en leggen samen met Tom Waes de geschiedenis uit. Wij praten vooral met getuigen uit de entourage van de koningen. Zoals de kinderen van de pianostemmer, die prins Karel destijds heeft helpen ontsnappen uit het paleis onder een dekentje achteraan in zijn bestelwagen. Dat zijn de verhalen die we zoeken."

"Daarnaast kiezen we niet voor een puur feitelijke aanpak, maar we flirten met de grens tussen feit en fictie in een nieuwe formule. Ik sta als reportagemaker niet voor het decor, maar recht erin. We beperken ons niet tot archiefbeelden en we vragen de kijker om daarin mee te gaan. Ik denk dat de tijd daar nu rijp voor is. De laatste jaren worden er zo'n uiteenlopende programma's gemaakt, met soms complexe vertellingen. We zijn als kijkers zo heel slim en verhaaltechnisch onderlegd geworden, dus onze sprong in het verleden lijkt nu haalbaar."