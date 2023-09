Menstruatieproducten voor het eerst getest met bloed in plaats van water én dat levert andere resultaten op

Veertig jaar. Zo lang is de gemiddelde vrouw ongesteld doorheen haar hele leven. In totaal is het gespreid over dertien keer per jaar, telkens zo'n vijf dagen per menstruatieperiode. Als ze per ongestelde dag gemiddeld vijf maandverbanden, tampons of andere menstruatieproducten gebruiken, dan komt dat uit op 13.000 producten in het hele leven.