Te laat op school in Ieper door nieuwe busregeling

Burgemeester Evrard heeft de zaak vandaag nog eens aangekaart bij De Lijn. "Ze hebben vriendelijk geantwoord dat ze het probleem zullen bekijken. Maar dat had allemaal vermeden kunnen worden. Ik vind dat iemand van De Lijn zelf vooraf die busreis had moeten maken en pas daarna kan je een goede uurregeling maken. De praktijk is veel beter dan de theorie. Intussen hebben enkele ouders al beslist om hun zoon of dochter met de auto naar de school in Ieper te brengen. En dat is jammer in een tijd waar er zoveel gesproken wordt over beter openbaar vervoer."