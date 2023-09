Telefoongegevens die werden buitgemaakt bij hacking politie Zwijndrecht te koop op dark web

Technologiefederatie Agoria bevestigt dat er klantengegevens circuleren op het dark web, maar maakt duidelijk dat het gaat om "gegevens die gelekt zijn tijdens de hacking van de gemeente Zwijndrecht".



"De gegevens waarvan sprake werden door de operatoren aan de officiële autoriteiten overgemaakt in het kader van gerechtelijke onderzoeken. Deze handeling is volledig in lijn met de regelgeving", klinkt het. "De operatoren hebben daarbij de correcte procedures gevolgd en de gegevens veilig overgemaakt. Er is geen enkele aanwijzing dat er gegevens gelekt zijn bij de operatoren zelf."

De operatoren onderzoeken of ze juridische stappen zullen ondernemen.