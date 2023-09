Tevredenheid over toeristische zomer in Limburg, zowel bij Toerisme Vlaanderen als bij Visit Limburg

Ook de Limburgse logiesuitbaters zijn over het algemeen tevreden over de zomer van 2023. Dat blijkt uit een bevraging van Visit Limburg. De bezettingsgraad voor juli eindigt op 74,6 procent en ligt daarmee op een lichtjes hoger niveau als vorig jaar. Voor augustus ligt dit cijfer op 67,5 procent, vergelijkbaar met de bezettingsgraad in 2022. Bijna 8 op de 10 logiesuitbaters vindt dat de zomervakantie even goed of beter is verlopen dan vorig jaar.