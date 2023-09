Uw vraag aan de nieuwsombudsman: "Waarom vernoemen jullie Sven Pichal wel en de andere verdachten niet?"

“Ik ken de heer Pichal niet en hij zal ongetwijfeld, volgens het gerecht althans, zaken gedaan hebben die niet ok zijn. Het is goed dat het gerecht zijn werk doet. Wat mij stoort is dat hij jullie VRT-collega is/was en zijn foto verschijnt voortdurend in jullie media. Hiermee heb ik het gevoel dat jullie, als ex-collega's, zijn proces al voeren via beeldvorming”.