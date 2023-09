Drie kinderen op basisschool in Lier raakten besmet met zeldzame varkenslintworm: "Alert blijven, want drager nog niet gevonden"

Hoe kan de varkenslintworm hier terug opduiken?

In principe komt de parasiet niet meer voor in ons land. Dit is dus erg uitzonderlijk, maar het kan, volgens professor Sarah Gabriël van de Universiteit Gent, die al jaren onderzoek doet naar de varkenslintworm. Het komt wereldwijd wel veel voor, bijvoorbeeld in Mexico, Zuid-Amerika, Indonesië en Zuid-Afrika. Daar is het ook een veel voorkomende oorzaak voor epilepsie, wanneer de larven de hersenen bereiken.

"Als er dan toch een geval opduikt bij ons, is dat waarschijnlijk een importgeval", zegt Sarah Gabriël. "Iemand eet besmet varkensvlees in het buitenland en krijgt zo een varkenslintworm in de darmen. Die persoon kan dan eitjes in de stoelgang hebben en, bij gebrekkige handhygiëne, iemand anders besmetten met de eitjes van de worm." Die leiden op hun beurt dan mogelijk tot larven in de hersenen, zoals nu gevonden bij de drie kinderen.

De varkens lopen de parasiet trouwens zelf op door het eten van de eitjes uit menselijke stoelgang, waarna het varkensvlees weer besmet raakt.