Vier vrienden uit Nijlen winnen 1,5 miljoen euro met de lotto: "Ik twijfelde of ik ons winnend briefje had ingediend"

Ei zo na liepen de vrienden het fortuin nog mis. “Twee dagen heb ik gepiekerd en gezucht, omdat ik begon te vrezen dat ik het ticket niet had laten valideren in de krantenwinkel”, zegt één van de anonieme gelukkigen in een persbericht. Uiteindelijk bleken de lottocijfers goed en wel geregistreerd. “Toen dat duidelijk was, overheerste de opluchting. Je wil niet op je geweten hebben dat je vrienden zo’n mooie som geld mislopen door jouw schuld.”

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, heeft de Nationale Loterij de cheque met het gewonnen bedrag symbolisch overhandigd aan Nadine en Joeri, uitbaters van de Nijlense dagbladhandel Papyrus.