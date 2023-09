Britse regering sluit klaslokalen in meer dan 100 scholen wegens verhoogd instortingsgevaar

In Engeland start het schooljaar pas volgende week. Duizenden kinderen zullen echter niet op een normale manier aan het schooljaar kunnen beginnen, want de Britse regering heeft beslist dat in 104 schoolgebouwen en kinderdagverblijven klaslokalen gesloten moeten blijven omdat ze zouden kunnen instorten.

De gebouwen zijn gebouwd met het zogenoemde RAAC (reinforced autoclaved aerated concrete), een betonsoort met een licht gewicht. Het is een goedkoper alternatief voor standaardbeton, maar het heeft maar een levensduur van 30 jaar.

De regering heeft bepaald dat de gebouwen onmiddellijk moeten sluiten, tot er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals het plaatsen van nieuwe plafonds. Volgens de regering is de beslissing een gevolg van "nieuw bewijs" over dat type beton, waardoor de regering naar eigen zeggen voor een "voorzichtige aanpak" heeft gekozen. Afgelopen zomer is er na een inspectie in verschillende scholen bezorgdheid gegroeid over een aantal specifieke gevallen.