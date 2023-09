Voltallige Geelse oppositie vraagt ontslag burgemeester en schepen bij AZ Sint-Dimpna

Burgemeester Vera Celis (N-VA) benadrukt dat het een complexe zaak is. "Deze kwestie komt pas maandag op de gemeenteraad. Ik ga nu in de pers geen olie op het vuur gooien. We zullen maandag tekst en uitleg geven op OCMW-raad en gemeenteraad", aldus Celis.

Schepen Griet Smaers (CD&V) verwijst eveneens naar de gemeenteraad en stipt fijntjes aan dat de oppositie zelf aanwezig was afgelopen dinsdag op een vijf uur durende algemene vergadering in AZ-Dimpna. "Daar zijn al hun vragen en bemerkingen beantwoord. Maar gezien de personeelszaken die daar besproken zijn, kan ik volgens de statuten de geheimhouding van die vergadering nu niet doorbreken. Ik benadruk dat ik altijd gehandeld heb in het belang van het ziekenhuis en de geplande fusie met het ziekenhuis in Mol."