Vrouw gearresteerd voor moord op haar man na gezinsdrama in Aalst

De feiten gebeurden donderdagavond in de Kruisveldstraat in Aalst. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar de 51-jarige man werd dood aangetroffen en zijn 44-jarige vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste vaststellingen werd de man met geweld om het leven gebracht.

De politie werd rond 18.45 uur opgeroepen voor een mogelijk incident in de woning in de Kruisveldstraat. "De kinderen van het gezin kregen geen contact met de ouders en konden de woning niet meer binnen”, zegt het parket. “In de woning trof de politie in een slaapkamer op de tweede verdieping het levenloze lichaam aan van een man. Er was ook nog een vrouw aanwezig. De 44-jarige vrouw werd, na reanimatie door de hulpdiensten, overgebracht naar het ziekenhuis. Zij verkeerde in levensgevaar. De man bleek overleden te zijn. Het betreft de 51-jarige echtgenoot van de vrouw", klinkt het.