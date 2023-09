Vrouw met zware brandwonden achtergelaten in ziekenhuis van Genk

Aan de spoeddienst van het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is een vrouw met zware brandwonden achtergelaten. Degene die haar binnenbracht, is onmiddellijk weer vertrokken. Dat schrijft Het Belang van Limburg en het bericht is bevestigd door het parket. De partner van het slachtoffer is opgepakt door de politie.