Wolvin Emma vestigt zich in noorden van Antwerpen: "Ze lijkt geen schapen te lusten"

Wolvin Emma is definitief neergestreken in het noorden van de provincie Antwerpen. Dat meldt Welkom Wolf. Volgens de organisatie is de wolvin 6 maanden geleden voor het eerst gezien in en rond Wuustwezel. Na een aantal meldingen langs drukke wegen in de lente, is Emma zo goed als ongezien blijven hangen. Daarmee is de ruime regio met onder meer Essen, Kalmthout, Brecht en Wuustwezel het tweede wolventerritorium van Vlaanderen, na Limburg.