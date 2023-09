Zes winkeldieven aangehouden: gezamenlijk voor 600 euro aan kledij en cosmetica gestolen in Mechelen

Politiezone Rivierenland kwam woensdagnamiddag via camerabeelden zes personen op het spoor die zich verdacht gedroegen in de winkelstraat Bruul in Mechelen. Bij een nazicht in de omgeving kon de politie drie mannen en drie vrouwen aantreffen die verschillende winkels binnengingen. De verdachten splitsten zich op in duo's met telkens een andere samenstelling.