Basketbalclub Hubo Limburg United viert 10-jarig bestaan

Basketbalspeler Ferre Vanderhoydonck is alvast klaar voor het nieuwe seizoen: "We stellen de nieuwe tenues en het nieuwe team voorstellen tijdens het internationale toernooi. Ikzelf speel nu mijn vierde seizoen. Het is mijn laatste jaarcontract, maar hopelijk kan ik nog even blijven. Ik kwam hier toen ik 18 jaar was, ondertussen ben ik 22, en ik heb alleen maar positieve ervaringen gehad. Ik ben begonnen in de B-ploeg en krijg nu kansen in de A-ploeg. Het volgend seizoen zal speciaal zijn, aangezien het het tiende is. Ik kijk er naar uit."