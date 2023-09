Betonmixer komt terecht in Albertkanaal in Herentals, bestuurder geraakt op eigen krachten uit vrachtwagen

In Herentals is vanmiddag rond half twaalf een betonmixer in het Albertkanaal terecht gekomen. Dat gebeurde ter hoogte van het zogenaamde "Eilandje", op de kruising van het Kempisch Kanaal en het Albertkanaal, aan de terreinen van het bedrijf "Center Beton". De brandweer laat weten dat de bestuurder van de vrachtwagen op eigen krachten uit het water is geraakt.