Brandweer maakt deel van parcours Mandel Classic in Anzegem moddervrij

In Anzegem is de Oude Heirweg afgelopen nacht gedeeltelijk overspoeld door een dikke laag modder. De modderlaag bemoeilijkte de doorgang voor de duizenden deelnemers van de Mandel Classic, een fietstocht die onder meer via Anzegem loopt. “We merkten het obstakel pas vanmorgen rond 9 uur op”, zegt Franky Geldof van de organisatie die meteen de brandweer verwittigde.

De start van de Mandel ligt in Ingelmunster en het parcours loopt onder meer via Anzegem. “De deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 24 tot 140 km lang. Vrijdagavond hebben we het hele parcours nog gecontroleerd en voorzien van pijltjes en was er nog niets aan de hand. Vanmorgen werd het wegdek van de Oude Heirweg ineens versperd door een hoop modder van zo’n 10 cm hoog over een lengte van zo’n tien meter en over de hele breedte van de weg”, aldus Geldof.