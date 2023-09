Gebruik jij condooms en waarom (niet)? Sensoa zoekt deelnemers voor groot condoomonderzoek 

Sensoa zal de gegevens uit de bevraging gebruiken om mensen in de toekomst beter te informeren. “We willen niet enkel weten of mensen condooms gebruiken, maar we willen ook weten waarom ze die gebruiken”, vertelt Koppen. "We willen de beleving van mensen in kaart brengen. En we willen ook gerichter informeren en beter kunnen inspelen op de behoeften en verwachtingen."