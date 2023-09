Extreemrechtse relschoppers vallen migranten aan in Cypriotische havenstad Limassol

Gisteravond hebben naar schatting 350 extreemrechtse relschoppers migranten aangevallen in de havenstad Limassol, in het zuiden van Cyprus. De relschoppers waren gemaskerd en hadden het gemunt op migranten en hun ondernemingen. Ze gooiden met molotovcocktails en stenen en staken ook vuilnisbakken in brand. De politie zette traangas in en kon 13 relschoppers arresteren.